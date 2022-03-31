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В Ингушетии появились двое первых пострадавших от укусов клещей

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Двое пострадавших от укусов клещей обратились в медучреждения Ингушетии в марте, в том числе один ребенок до 14 лет, сообщается на сайте управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике.

При этом отмечается, что заболеваний, передающихся при укусе клещами, в регионе не зарегистрировано.

Жителям Ингушетии в управлении Роспотребнадзора напомнили, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передаваемых клещами, в данный период времени остается индивидуальная защита людей. В том числе соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, одежды светлых тонов, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.

В минувшем году, между тем, количество обратившихся в медицинские организации республики по поводу укусов клещей составило 326 человек, 169 из них — дети.

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