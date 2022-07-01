В Ингушетии поздравили офицеров с окончанием военных вузов

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности Главы Ингушетии Владимир Сластенин от имени руководителя субъекта поздравил выпускников с окончанием учебных заведений.

«Я общался с Главой региона по телефону, он поздравляет всех выпускников. Желает успешной ратной службы, а самое главное — чтобы вы себя берегли», — сказал Сластенин.

По его словам, у ингушских военнослужащих сегодня есть с кого брать пример.

«Только в царской армии было 5 генералов ингушей, 30 полных георгиевских кавалеров. Восстанавливается справедливость на сегодняшний день, самое главное — это сберечь себя, но и защищать рубежи Родины», — отметил Сластенин.

Среди награжденных были выпускники Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, Московского университета Министерства обороны, Ярославского высшего военного зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, Военного института железнодорожных войск и Академии гражданской защиты МЧС.