Поздравление

В Ингушетии поздравили ветеранов Росгвардии

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В управлении Росгвардии по Ингушетии прошла встреча руководства территориального органа и ветеранов ОМОН, приуроченная к 15-летию создания общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка.

Заместитель начальника управления по военно-политической работе подполковник Андрей Албетков поздравил ветеранов и поблагодарил их за неоценимый вклад в воспитание молодого поколения военнослужащих и сотрудников регионального управления. Также собравшиеся почтили память погибших при исполнении служебного долга сослуживцев минутой молчания.

Кроме того, офицер передал ветеранам поздравительные адреса от командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России генерал-полковника Сергея Захарова и председателя совета ветеранов окружной межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка полковника в отставке Александра Цапко.

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