В Ингушетии пресекли хищение электроэнергии в объеме суточного потребления республики

В ходе плановой проверки двух объектов крупной торгово-промышленной компании, расположенных в городе Назрани, специалисты технического аудита энергокомпании обнаружили факт отсутствия пломб на трансформаторах тока, сообщает пресс-служба компании.

Рабочая группа составила в отношении коммерческой организации два акта о безучетном потреблении ресурса — суммарный объем похищенной электроэнергии равен 2,4 млн киловатт-часов, что превышает суточное энергопотребление всей Ингушетии. В денежном эквиваленте сумма ущерба, причиненного электросетевому комплексу региона, составила порядка 17,7 млн рублей.

Выявленные факты являются нарушением порядка учета электрической энергии и влекут за собой перерасчет платы — сумма возмещения рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополняет штраф согласно статьям 7.19 и 19.2 Кодекса России об административных правонарушениях.

«Из-за недобросовестности отдельных потребителей страдает целый регион: неучтенное потребление приводит к перепадам напряжения в сети, выходу из строя бытовой техники, технологическим нарушениям и пожарам. Кроме того, отрасль теряет сотни миллионов рублей, предназначенных для реализации производственных программ и обеспечения надежного электроснабжения территорий. «Россети Северный Кавказ» проводят в республике большую работу по выявлению и пресечению подобных фактов. К контрольным мероприятиям мы активно привлекаем правоохранительные органы и СМИ. И с каждым днем темп этой работы будем только увеличиваться», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, что неучтенное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Кроме того, хищения ресурса напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, а самое главное — оно опасно для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей.