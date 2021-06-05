В Ингушетии прейдет республиканская акция по уборке берегов рек и водоемов

«В рамках мероприятия будут очищены берега рек Назранка, Асса, Сунжа, Яндырка, Сурхахинка, Синий камень, Кенч, Армхи, Гулойхи, а также городские пруды в Малгобеке и Сунже. Субботники также пройдут в рамках Всероссийской акции «Вода России», в которой Ингушетия на протяжении последних 5 лет занимает первое место в рейтинге регионов», — говорится в сообщении.

Отметим, что ежегодно 5 июня в России будет отмечаться Всемирный день окружающей среды. Российская Федерация поддерживает и активно реализует цели в области устойчивого развития, а о необходимости принятия срочных мер по оздоровлению окружающей среды было много сказано в недавнем Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию.