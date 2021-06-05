Экология

В Ингушетии прейдет республиканская акция по уборке берегов рек и водоемов

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В Ингушетии во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, пройдет Масштабная республиканская акция по уборке берегов рек, городских прудов и водоемов, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«В рамках мероприятия будут очищены берега рек Назранка, Асса, Сунжа, Яндырка, Сурхахинка, Синий камень, Кенч, Армхи, Гулойхи, а также городские пруды в Малгобеке и Сунже. Субботники также пройдут в рамках Всероссийской акции «Вода России», в которой Ингушетия на протяжении последних 5 лет занимает первое место в рейтинге регионов», — говорится в сообщении.

Отметим, что ежегодно 5 июня в России будет отмечаться Всемирный день окружающей среды. Российская Федерация поддерживает и активно реализует цели в области устойчивого развития, а о необходимости принятия срочных мер по оздоровлению окружающей среды было много сказано в недавнем Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию.

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