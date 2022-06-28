Прокуратура

В Ингушетии при благоустройстве села не досчитались более миллиона рублей

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Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, предусмотренных для благоустройства общественных территорий в Сунженском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства во вторник.

«Установлено, что в 2019 году между администрацией села Нестеровское и ООО «Зеленстрой» были заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий», — сказал представитель пресс-службы.

Вместе с тем в ходе проверки прокуратурой выявлено, что фактически работы, предусмотренные контрактами, оплаченные в полном объеме, подрядной организацией не выполнены. Таким образом, бюджету республики нанесен материальный ущерб на общую сумму более 1,3 млн рублей, добавил собеседник издания.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ингушетии.

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