В Ингушетии при участии СОБР Росгвардии пресечены противоправные действия

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, по подозрению в совершении различных преступлений задержано двое мужчин, по месту пребывания которых изъято незаконно хранящееся оружие, в том числе охотничьего и ограниченного поражения, а также патроны различного калибра к ним.

Задержанные переданы инициатору мероприятия, а изъятое оружие и боеприпасы — в МВД по республике для дальнейших проверок.