В Ингушетии при участии СОБР Росгвардии пресечены противоправные действия
Сотрудники СОБР «Эрзи» управления национальной гвардии по Ингушетии оказали поддержку коллегам из регионального ФСБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Назрановском районе региона.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, по подозрению в совершении различных преступлений задержано двое мужчин, по месту пребывания которых изъято незаконно хранящееся оружие, в том числе охотничьего и ограниченного поражения, а также патроны различного калибра к ним.
Задержанные переданы инициатору мероприятия, а изъятое оружие и боеприпасы — в МВД по республике для дальнейших проверок.