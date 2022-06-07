В Ингушетии примут дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

Также был рассмотрен вопрос взаимодействия задействованных структур для обеспечения безопасности в период предстоящего паломничества жителей Ингушетии в Саудовскую Аравию, и содействия при оформлении документов и отправке в хадж.

В совещании приняли участие представители правоохранительных и надзорных органов региона, главы администраций городов и районов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», в этом году из региона паломничество смогут совершить 580 человек, такую квоту выделила Саудовская Аравия.

Для совершения хаджа необходим отрицательный ПЦР-тест и документ, подтверждающий вакцинацию препаратами, одобренными департаментом здравоохранения КСА, в числе которых российская вакцина «Спутник-V».

Еще одно условие — возрастное ограничение: совершить паломничество разрешено лицам до 65 лет.