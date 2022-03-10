Конкурс

В Ингушетии принимаются работы на фотоконкурс «Родного края образ многоликий»

0

Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает принять участие в фотоконкурсе «Родного края образ многоликий», сообщила пресс-служба учреждения.

Конкурс проводится в рамках празднования 30-летия образования Республики Ингушетия.

Работы на конкурс принимаются до 25 апреля 2022, принять участие могут все желающие, независимо от места жительства, но фотографии должны быть отсняты исключительно на территории Ингушетии.

Фотоработы могут быть как в цветном, так и черно-белом исполнении.

Фотографии принимаются в бумажном (формат А4) и электронном виде (в высоком разрешении).

Заявку необходимо направить на электронную почту mkgr@mail. ru с пометкой — «на фотоконкурс».

15 мая будут объявлены победители конкурса, которые получают денежные призы в различных номинациях.

Подробная информация с положением и заявкой на конкурс размещены на сайте Мемориального комплекса жертвам репрессий. 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Главный судебный пристав Ингушетии выслушает жителей республики
В Ингушетии будут проходить еженедельные продовольственные ярмарки
Два человека с Covid-19 скончались в Ингушетии за сутки
В Ингушетии дан старт акции «Zащитникам Отечества»
Ингушские правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство
В Ингушетии намерены консервировать почву для будущих нужд
Власти Назрани намерены привлечь подметальные машины для уборки улиц и парков города
Ингушские огнеборцы готовятся к пожароопасному сезону 2022 года
В Ингушетии устраняют последствия строительства канализационного коллектора с грубыми нарушениями норм
Авиакомпания UTair до 27 марта прекратила полеты одного из рейсов в аэропорт «Магас»
В биологических лабораториях США на Украине шли опыты с коронавирусом летучих мышей

Главное

Яндекс.Метрика

 