В Ингушетии принимаются работы на фотоконкурс «Родного края образ многоликий»

Конкурс проводится в рамках празднования 30-летия образования Республики Ингушетия.

Работы на конкурс принимаются до 25 апреля 2022, принять участие могут все желающие, независимо от места жительства, но фотографии должны быть отсняты исключительно на территории Ингушетии.

Фотоработы могут быть как в цветном, так и черно-белом исполнении.

Фотографии принимаются в бумажном (формат А4) и электронном виде (в высоком разрешении).

Заявку необходимо направить на электронную почту mkgr@mail. ru с пометкой — «на фотоконкурс».

15 мая будут объявлены победители конкурса, которые получают денежные призы в различных номинациях.