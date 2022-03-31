В Ингушетии приостановили работу строительной компании за наём нелегалов

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Судебные приставы Ингушетии на 14 суток приостановили деятельность строительной компании за незаконный наём на работу граждан Азербайджана, которые трудились в статусе разнорабочих без разрешительных документов, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

«В результате осуществленной ОИК УВД МВД по РИ, на одном из строительных объектов компании установлены граждане Республики Азербайджан, которые трудились в статусе разнорабочих без разрешительных документов. Суд признал указанную строительную компанию виновной и определил наказание в виде приостановления деятельности сроком на две недели — 14 суток», — говорится в сообщении.

После поступления исполнительных документов судебный пристав — исполнитель прибыл на место нахождения компании для исполнения судебного решения.

Двери организации были опечатаны, а руководитель строительной организации предупрежден об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления ее деятельности.

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