В Ингушетии приостановили работу строительной компании за наём нелегалов

«В результате осуществленной ОИК УВД МВД по РИ, на одном из строительных объектов компании установлены граждане Республики Азербайджан, которые трудились в статусе разнорабочих без разрешительных документов. Суд признал указанную строительную компанию виновной и определил наказание в виде приостановления деятельности сроком на две недели — 14 суток», — говорится в сообщении.

После поступления исполнительных документов судебный пристав — исполнитель прибыл на место нахождения компании для исполнения судебного решения.

Двери организации были опечатаны, а руководитель строительной организации предупрежден об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления ее деятельности.