Прокуратура

В Ингушетии приостановлена деятельность трех АГЗС из-за нарушений правил безопасности

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По искам прокурора Назрановского района приостановлена деятельность трех автомобильных газозаправочных станций, расположенные в сельских поселениях Али-Юрт, Кантышево и Сурхахи Ингушетии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки АГЗС, в частности, установлено, что имеются нарушения законодательства о пожарной безопасности, отсутствуют источники для наружного пожаротушения, а расстояние от операторной до раздаточной колонки СУГ и автомобильной дороги менее допустимого, отмечается в релизе.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой района в отношении собственников вышеуказанных объектов возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения владельцы станций привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 212 тыс. рублей.

Направленные в Назрановский и Магасский районные суды исковые заявления о приостановлении деятельности АГЗС до устранения выявленных нарушений закона удовлетворены в полном объеме.

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