АПК

В Ингушетии приступили к сбору винограда итальянских сортов

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В крупнейшем агрокомплексе Ингушетии «Сад-гигант» приступили к сбору винограда итальянских сортов.

С одного гектара в хозяйстве получают 15 тонн сладкой продукции сортов «Италия», «Кардинал» и некоторых других. В минувшем году аграрии решили в качестве эксперимента выращивать виноград, возрождая тем самым старую традицию. В советское время в Ингушетии получали хорошие урожаи винограда. В настоящее время применяются самые передовые технологии садоводства.

Продукцию будут согласно договорам реализовывать в крупных торговых сетях, таких как «Магнит», «Светофор», «Пятёрочка».

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