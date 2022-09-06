В Ингушетии приступили к сбору винограда итальянских сортов

С одного гектара в хозяйстве получают 15 тонн сладкой продукции сортов «Италия», «Кардинал» и некоторых других. В минувшем году аграрии решили в качестве эксперимента выращивать виноград, возрождая тем самым старую традицию. В советское время в Ингушетии получали хорошие урожаи винограда. В настоящее время применяются самые передовые технологии садоводства.

Продукцию будут согласно договорам реализовывать в крупных торговых сетях, таких как «Магнит», «Светофор», «Пятёрочка».