В Ингушетии приступили к строительству бетонного моста для всех видов автотранспорта

«Мост через реку Сунжа соединит улицы Восточную и Энгельса. Длина железобетонной трехпролетной переправы составит 50 метров, а ширина — 12 метров. В строительстве объекта задействовано почти 20 специалистов и десять единиц спецтехники», — сказал собеседник.

По его словам, необходимость строительства моста обусловлена активной застройкой северной части города. За минувшие годы в районе, именуемом в народе Заовражный, возведены два дошкольных учреждения, ведется строительство общеобразовательной школы, которую введут в эксплуатацию в 2022 году.

Как пояснил газете «Ингушетия» представитель подрядной организации, строители вырыли котлован для устройства буронабивных свай. По мосту смогут передвигаться все виды автотранспорта. Площадки по обе стороны выровнены. Прежде чем приступить непосредственно к строительству самого моста, обеспечены удобные подходы к участку для работы спецтехники, для перемещения рабочих проложен временный пешеходный мост.

Движение по переправе планируется запустить до сентября текущего года. Принимаемые меры позволят разгрузить центральные улицы от транспортного потока.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 2021 году власти Сунжи для разгрузки центра города открыли несколько улиц, остававшихся закрытыми шлагбаумами на протяжении десятков лет.