В Ингушетии приступили к весенним дорожным работам в рамках нацпроекта

«В республике дорожники не только приступили к работам по нацпроекту, но и уже завершили два объекта в текущем году: третий этап капитального ремонта участка подъезда к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» в городе Сунжа и первый этап капитального ремонта автодороги «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гайрбек-Юрт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большое внимание в ходе реализации нацпроекта уделяется не только своевременному проведению, но и качеству работ.

На сегодняшний день в 84 субъектах страны в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» законтрактовано более 80% объектов текущего года. Всего в этом году благодаря нацпроекту планируется привести в нормативное состояние порядка 4,7 тыс. объектов — это более 15 тыс. км дорог.