В Ингушетии привлекут к ответственности медработников республиканского перинатального центра

«Принято решение о дисциплинарном взыскании в отношении тех, кто участвовал в организации медицинской помощи роженицам, по которым были инициированы проверки надзорного органа, а также поданы заявления в правоохранительные органы, идут следственные мероприятия. В частности, имеется в виду резонансный случай врачебной ошибки, повлекшей за собой тяжелые последствия для пациентки центра Мадины Аушевой (впала в кому- ред.)», — сказал министр здравоохранения региона Магомед-Башир Балаев.

По его словам, в дальнейшем по каждому факту младенческой смерти будут проведены заседания регионального Минздрава со внештатными специалистами педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии, на которых будет разобрана каждая ситуация по отдельности, чтобы не допускать подобных ошибок.

«Мы встречаемся, общаемся с родственниками больных, диалог поддерживаем в телефонном режиме, готовы к здоровой критике и готовы оказать посильную помощь», — подчеркнул Балаев.

Он отметил, что в дальнейшем работа будет сконцентрирована на улучшении первичного звена и подготовке будущих мам, план по его развитию уже разрабатывается.

Также министр сообщил, что создается кадровый резерв по заведующим структурных подразделений перинатального центра, заместителям руководителя медучреждения.

«Мы проведем заседание отдельной комиссии, по итогам которой будут вынесены кадровые решения, также будут рассмотрены кандидатуры из других регионов», — подчеркнул Балаев.

Кроме того, составлен график по сотрудничеству с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Минздрава России, который будет курировать республиканское медицинское учреждение.

«Специалисты московского центра уже приезжали, провели интенсивный курс повышения квалификации. Также мы ожидаем 28 марта визит новой группы по аудиту, чтобы редактировать уже запланированные мероприятия и для оказания профессиональной помощи в приведении в надлежащее состояние финансовой и экономической деятельности», — дополнил министр.