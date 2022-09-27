В Ингушетии привлекут к ответственности регоператора за возгорание на полигоне ТБО
Прокуратура Ингушетии потребовала привлечь к ответственности регионального оператора за возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в городе Сунжа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратурой Сунженского района республики полигона, который находится в ведении ООО «Экосистема», установлено, что возгорание произошло по причине несоблюдения требований пожарной безопасности, говорится в релизе.
В отношении гендиректора компании возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) и ст. 6.35 КоАП России (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).
Акты прокурорского реагирования для рассмотрения по существу направлены в МЧС по Ингушетии, управление Росприроднадзора по республике и в Сунженский отдел того же ведомства. Рассмотрение их находится на контроле прокурора района.