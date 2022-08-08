В Ингушетии приземлился первый самолет прямого авиарейса из Санкт-Петербурга

«Перелёты будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Первый рейс привез 172 пассажира, что составило 91% загрузки судна. Два раза в неделю до конца года как местные жители, так и пассажиры из близлежащих соседних регионов смогут летать из нашей республики в Санкт-Петербург без транзитных пересадок», — сказал представитель станции воздушного транспорта.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства региона, рейс в Санкт-Петербург будет выполняться по субботам и средам.

Как сообщали ранее «Ингушетии» в Кабинете министров республики, 4 августа новый прямой авиарейс из республики в Сочи и обратно запустила авиакомпания Utair. Полеты будут совершаться дважды в неделю. Загрузка самолета по упомянутому направлению уже составила около 90%.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял непосредственное участие в создании и продвижении новых рейсов, и благодаря проделанной кропотливой работе у региона появились новые направления.

«Транзитные маршруты утомляют людей, создают дополнительные трудности в случае экстренной поездки в другой город. Поэтому был приложен максимум усилий, чтобы открыть прямые рейсы из нашего аэропорта «Магас» по нескольким направлениям», — заявил Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что запуск новых рейсов не только повлияет на развитие транспортной доступности республики с другими субъектами, но также позволяет увеличить туристический поток и сказывается положительно на экономике Ингушетии.

По данным пресс-службы Главы и правительства региона, с 9 сентября начнет летать рейс на Тюмень. В то же время маршрут в Самару продолжает работу с полной загрузкой. Стоимость билетов невысокая, поскольку это субсидируемые федеральным и местным бюджетом рейсы.

Аэропорт «Магас» расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.

В середине декабря минувшего года ингушский аэропорт имени Суламбека Осканова получил статус международного по распоряжению правительства России. Он присвоен благодаря усилиям Главы республики и поддержке федерального центра. Первые международные рейсы, которые откроются из аэропорта Ингушетии, запланированы в Турцию. Власти региона планируют построить международный терминал.