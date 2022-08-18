В Ингушетии продлили запрет на посещение лесов из-за аномальной жары
В Ингушетии продлили ограничения пребывания в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. Особый противопожарный режим продлен до 29 августа, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельскохозяйственных палов и газосварочных работ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в период с 15 по 20 августа 2022 года на территории Ингушетии ожидается аномальная жара, температура будет достигать 40 градусов.