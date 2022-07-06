В Ингушетии продолжается формирование именной Ингушской роты для участия в СВО

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В республике продолжается формирование именной Ингушской роты, которая будет принимать участие в специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Именная Ингушская рота набирается в 503-м мотострелковом полку, который дислоцируется в сельском поселении Троицкое. Как сообщили газете «Ингушетия» в военном комиссариате республики, в настоящее время уже набран взвод, молодежь и активные граждане вступают в роту, заключают контракт с Минобороны.

Набор граждан на военную службу по контракту (краткосрочный контракт длится от 3 до 12 месяцев, долгосрочный — 3-5 лет) обеспечивается большим пакетом социальных льгот. В частности, это выслуга лет «один год за три» при участии в специальной военной операции, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты до 12 млн 500 тыс. рублей. Денежное довольствие со всеми доплатами доходит до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что каждый контрактник, записавшийся в Ингушскую роту, сразу же получит от властей региона по 100 тысяч рублей. По всем вопросам необходимо обращаться в военкоматы по месту жительства.

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