В Ингушетии продолжается капитальный ремонт школ

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, строительные работы ведутся в 13 школах в городах Назрани, Малгобеке и Сунже, в сельских поселениях Нестеровское, Зязиков-Юрт,

Пседах, Галашки, Инарки, Долаково и Али-Юрт. Все они вошли в федеральную программу по капитальному ремонту, созданную по инициативе Президента России Владимира Путина.

В настоящее время в учебных заведениях ведётся ремонт кровли, потолков, междуэтажных перекрытий, окон, дверей, лестниц и крылец, фасадов, систем отопления, вентиляции, слаботочных сетей, систем пожаротушения, а также проводятся внутренние штукатурные, облицовочные, малярные и электромонтажные работы.

В начале нового учебного года дети сядут за парты в обновленных общеобразовательных организациях, полностью соответствующих современным стандартам.

Стоит отметить, что в Ингушетии в 2023 году планируется отремонтировать еще 10 школьных зданий. Всего в рамках программы с 2022 по 2026 год в республике планируется отремонтировать 50 зданий общеобразовательных учреждений.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства обозначил важность подключения родителей, в том числе, к вопросам капитального ремонта.

Масштабная программа по капитальному ремонту охватит 7300 зданий общеобразовательных организаций страны до конца 2026 года.

Реализация задач, поставленных Президентом, требует новых подходов к управлению. Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.