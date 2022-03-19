В Ингушетии продолжается работа комиссии по легализации объектов недвижимости

Были заслушаны доклады представителей администрации района, РОВД, Росреестра, УФНС по региону и кадастровой палаты в рамках совместной деятельности по регистрации объектов налогообложения, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя УФНС Абдул-Кадыр Костоев отметил, что собираемость налогов по объектам недвижимости в Назрановском районе — одна из самых высоких в республике.

Так, при проверке торговых точек, рынков и объектов общепита ими выявлено 17 фактов отсутствия лицензии, по которым составлены материалы. Всего в районе функционирует 377 магазинов, 4 рынка и 16 объектов общественного питания.

Рейдовые мероприятия сотрудниками РОВД проводятся и вдоль ФАД «Кавказ» с целью пресечения попыток несанкционированной торговли.

В минувшем году зарегистрировано 934 объекта недвижимого имущества, из них 237 — индивидуальное жилищное строительство и 697 земельных участков. Что касается объектов коммерческой деятельности, из выявленных 365 на учете состоят 116. Незарегистрированными остаются 234 объекта.

Глава администрации района Муса Муталиев добавил, что в рамках земельного контроля проводились внеплановые выездные проверки совместно с сотрудниками полиции на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства. В отношении нарушителей составлены необходимые материалы и направлены в управление Росреестра по республике.

К примеру, в отношении 16 жителей сельского поселения Али-Юрт были поданы исковые заявления об аннулировании записи о регистрации права собственности на земельные участки. Кроме этого, 434 иска подано и по другим населенным пунктам района.

Однако, по сообщению руководителя Росреестра Исы Додова, данная работа осложняется отсутствием похозяйственных книг, ранее изъятых надзорными органами, а также тем, что судьями исковые дела рассматриваются в индивидуальном порядке.

Глава администрации района также озвучил просьбу о подготовке кадров для муниципалитета в связи с недостаточно высоким уровнем компетенции исполнителей.

Фурсов указал на недостаточную эффективность работы судебных приставов, у которых накопилось исковых заявлений на сумму более 250 млн рублей. Он также напомнил, что Главой Ингушетии поставлена конкретная задача и для ее решения, наведения порядка всем органам власти необходимо консолидировать силы, не допускать случаев игнорирования запросов глав муниципалитетов, затягивания рассмотрения их просьб.

«По поручению Главы Махмуд-Али Калиматова мы второй год занимаемся этим вопросом, видим ваши успехи, есть серьезные сдвиги и прошу этот курс поддерживать. Сегодня складывается непростая экономическая ситуация, связанная с санкционной блокадой, которая диктует другие подходы и решения. Нужно навести порядок, создавая, в том числе, искусственные барьеры», — сказал вице-премьер.

Параллельно с этим, по его словам, нужно подходить к каждому случаю взвешенно, оказывать помощь. К примеру, если предпринимателям не под силу установленные налоговые проценты, пусть им подскажут, как перейти на более льготный налоговый режим и так далее.