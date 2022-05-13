Строительство

В Ингушетии продолжается реконструкция назрановского лицея

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В Ингушетии продолжается реконструкция назрановского лицея в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

Устанавливаются новые пластиковые окна, налаживается современная система отопления, прокладываются надёжные коммуникации. В настоящее время рабочие проводят штукатурные работы и укладывают кафельную плитку. На объекте трудится около 20 человек. Особое внимание уделяется профильным кабинетам.

Как отметили в региональном отделении партии «Единая Россия», планируется капитальный ремонт кровли на площади 3000 кв. м. По словам строителей, от прежнего здания останутся практически одни стены. В настоящее время лицеисты учатся в 18-ой назрановской школе, они вернутся в родное заведение к началу учебного года в первые дни осени в полностью обновленные учебные помещения

Напомним, лицей построен в 1996 году, с тех пор капитального ремонта объекта не было.

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