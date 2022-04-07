В Ингушетии продолжаются мероприятия в рамках досрочного этапа ЕГЭ

По информации пресс-службы Минобрнауки республики, эти предметы сдают 70 человек, из них биологию выбрали 40 участников, обществознание — 30. Экзамены стартовали в пункте № 406, развернутом в школе № 6 города Назрани.

Отмечается, что время продолжительности экзамена по биологии составляет 3 часа 55 минут, по обществознанию — 3 часа 30 минут.

Напомним, с 11 апреля стартуют резервные дни досрочного этапа ЕГЭ, которые продлятся до 18 апреля.