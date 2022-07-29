Работать дорожники начали около 2-х месяцев назад, разбив участок на несколько секторов. Где-то уже проходит укладка асфальта, где-то создают котлован для новой дорожной одежды, где-то готовят основание дороги из песчано-гравийной смеси, ведя параллельно обустройство нового тротуара.

Строители расширяют дорожное полотно до 8 метров. Старая трасса была проложена ещё 1997 году. Дорога относится к третьей технической категории. Согласно госконтракту, все работы будут завершены до конца текущего года.