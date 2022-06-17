В Ингушетии продолжаются работы по возведению 50-метрового моста через реку Сунжа

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В городе Сунжа продолжается строительство мостовой переправы через русло реки с аналогичным названием, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования.

Железобетонный трехпролетный мост соединит улицы Восточную и Энгельса, сооружение составит в длину 50 метров, а в ширину — 12 метров. Объект рассчитан на двустороннее движение с отведёнными с двух сторон дорожками для пешеходов.

Отмечается, что на строительстве крупного инженерного сооружения трудятся два десятка специалистов и более 10 единиц специализированной техники. В настоящее время ведётся укладка бетонных плит на уже залитые опоры моста.

Жители так называемого Заовражного района, чтобы добраться до рынка и центра города, проходят большое расстояние и пересекают загруженный участок автомобильной дороги на улице Висаитова.

Завершение строительства мостовой переправы, которая снимет все проблемы, запланировано уже в августе текущего года.

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