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В Ингушетии прогнозируют ливни и штормовой ветер до 23 метров в секунду

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Штормовое предупреждение опубликовал Ингушский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В период с 13 до 15 часов и до конца суток 23 мая и в течение суток 24 и 25 мая местами в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.

На реках ожидается подъём уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горном районе Ингушетии прогнозируется сход селей малого объёма.

Главное управление МЧС по региону просит жителей и гостей республики быть предельно осторожными, а при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться за помощью по телефону 8(8732) 22-12-71.

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