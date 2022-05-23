В Ингушетии прогнозируют ливни и штормовой ветер до 23 метров в секунду

В период с 13 до 15 часов и до конца суток 23 мая и в течение суток 24 и 25 мая местами в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.

На реках ожидается подъём уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В горном районе Ингушетии прогнозируется сход селей малого объёма.

Главное управление МЧС по региону просит жителей и гостей республики быть предельно осторожными, а при возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться за помощью по телефону 8(8732) 22-12-71.