Флешмоб

В Ингушетии проходит онлайн-флешмоб к 8 Марта «Читаем про матерей»

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Министерство культуры Ингушетия приглашает жителей республики принять участие в республиканском онлайн-флешмобе к 8 Марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Одной из форм организации досуга, повышения творческого потенциала подрастающего поколения и укрепления семейных взаимоотношений является проведение мероприятий в дистанционном формате. Это мастер-классы, акции, флешмобы. В преддверии празднования 8 Марта мы запускаем онлайн-флешмоб «Читаем про матерей», в рамках которого участники читают стихи, посвященные матерям, с поздравлениями и пожеланиями», — рассказал собеседник.

Тем, кто хочет поучаствовать во флешмобе, необходимо выложить у себя на странице в «Инстаграм» видеоролик, где участник читает стихотворение, посвященное матери, с хештегом #читаемпроматерей.

Возрастных ограничений нет.

Акция продлится до 8 марта включительно.

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