Пожар

В Ингушетии произошел пожар на АГЗС

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Накануне поздно вечером в районе сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района по автодороге «Назрань-Малгобек» произошел пожар на автомобильной газозаправочной станции.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение операторского помещения с примыкающей к нему заправочной колонки. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Погибших и пострадавших нет, причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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