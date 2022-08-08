В Ингушетии произошел пожар на АГЗС
Накануне поздно вечером в районе сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района по автодороге «Назрань-Малгобек» произошел пожар на автомобильной газозаправочной станции.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение операторского помещения с примыкающей к нему заправочной колонки. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Погибших и пострадавших нет, причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.