Пожар

В Ингушетии произошел пожар в частном доме

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В Насыр-Кортском административном округе Назрани загорелся частный дом.

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

«Сегодня, 20 декабря, в Насыр-Корте на улице Фабричной, 11, произошло возгорание частного домовладения. Площадь пожара составила 250-300 квадратных метров», — рассказал наш собеседник.

Отмечается, что на тушение привлекался ПСО «Эрзи» в количестве четырех человек и одной единицы техники. Хозяин дома также принимал участие в локализации пожара.

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