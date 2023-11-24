В Ингушетии произошел пожар в многоквартирном доме

«В 03:03 мск 24 ноября в дежурную смену ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в Магасе на улице Фирюзы Оздоевой, 1. По прибытии на место происшествия пожарных было установлено, что горит кухня квартиры № 35», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате возгорания погибших и пострадавших нет.