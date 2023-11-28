В Ингушетии прошел фестиваль лезгинки

«Культурное мероприятие проходит в рамках проекта «Ритмы гор», ставшего победителем конкурса молодёжных проектов СКФО среди НКО в 2023 году», — рассказал собеседник.

По его словам, такие проекты позволяют сохранить для будущих поколений лучшие образцы национального ингушского танца, отделив их от «современных» версий, не имеющих с нашими традициями ничего общего.

Отмечается, что проект преследует цель распространения и расширения популяризации танцевальной культуры Ингушетии среди молодежи, способствуя развитию и совершенствованию мастерства танцоров.