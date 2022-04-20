Соревнования

В Ингушетии прошел очередной муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница»

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На стадионе имени Бориса Дахкильгова в городе Назрани прошел очередной муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» («Зарница») среди команд общеобразовательных учреждений Магаса и Назрани.

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве образования и науки республики, по итогам соревнований в финал прошли команды лицея — детского сада столицы и второй школы города Назрани.

Напомним, военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов. Современная военно-спортивная игра «Победа» — это комплекс просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ и движением «Юнармия».

 

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