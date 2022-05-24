Футбол

В Ингушетии прошел региональный этап международного фестиваля «Локобол-2022-РЖД»

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На стадионе школы-лицея г. Назрани прошел региональный этап международного фестиваля «Локобол-2022-РЖД» среди команд 2010-2012 годов рождения.

По информации интернет-ресурса Ingfootball, в результате упорной и бескомпромиссной борьбы в финал соревнований вышли команды «Ангушт-Гамурзиево» тренера Дауда Мархиева и «Плиево» тренера Исы Плиева.

В полуфинальных встречах плиевцы с минимальным счетом 1:0 обыграли команду «Мочхо» из Базоркино (тренер Гирихан Мальсагов), а коллектив из Гамурзиево после нулевой ничьей в основное время по серии пенальти выиграли у РСШ «Ангушт» г. Малгобека тренера Халита Балаева. Бронзовые медали соревнований достались подопечным Халита Балаева, которые в матче за третье место одержали победу над базоркинской командой со счетом 2:1. Победителем турнира стала команда «Ангушт-Гамурзиево», уверенно выигравшая в финале у плиевской команды со счетом 4:0.Победители и призеры турнира были награждены кубками и дипломами (свидетельствами) соответствующей степени. Индивидуальными призами как лучшие игроки турнира были награждены Мухаммед Барахоев («Ангушт-Гамурзиево»), Муталип Плиев («Плиево»), Абдулла Баркинхоев («Ангушт-Малгобек») и Абубакар Таркоев («Мочхо»). Лучшим тренером соревнований был признан наставник гамурзиевцев Дауд Мархиев.

Победители регионального турнира примут уже участие в окружном этапе фестиваля «Локобол» в Волгограде.

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