В Ингушетии прошел региональный этап VI Международной Scratch-олимпиады

«Олимпиада проходила в два этапа — очный и заочный, в ней принимали участие дети в возрасте от 7-14 лет в номинациях «Мой мир», «Моя книга», «Знайки», «Игра». В заочном этапе приняли участие более 100 юных программистов, в очном — 45 участников», — говорится в сообщении.

Целью проведения олимпиады является поддержка инициатив учащихся и педагогов в вопросах изучения креативного программирования на визуальном языке Scratch и вовлечение учеников в проекты кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).