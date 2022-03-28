Олимпиада

В Ингушетии прошел региональный этап VI Международной Scratch-олимпиады

0

В гимназии № 1 в Назрани прошел региональный этап VI Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию, в ходе которого определились 45 победителей, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Олимпиада проходила в два этапа — очный и заочный, в ней принимали участие дети в возрасте от 7-14 лет в номинациях «Мой мир», «Моя книга», «Знайки», «Игра». В заочном этапе приняли участие более 100 юных программистов, в очном — 45 участников», — говорится в сообщении.

Целью проведения олимпиады является поддержка инициатив учащихся и педагогов в вопросах изучения креативного программирования на визуальном языке Scratch и вовлечение учеников в проекты кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии получил 1,5 года тюрьмы за нападение на полицейского
В Ингушетии по нацпроектам подписано 39 соглашений на сумму свыше 5 млрд рублей
Власти Ингушетии решили обновить бассейн и спортплощадки в детском лагере «Эрзи»
За прошлую неделю дорожные полицейские зафиксировали более 2500 нарушений на дорогах республики
Ингушские выпускники досрочно сдают ЕГЭ по математике
29 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Ингушетии за сутки
В Ингушетии закупки малого объема до 100 тыс. рублей переведены в электронный формат
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит Всероссийская неделя детской книги
Центр гуманитарной помощи в Мариуполе значимая поддержка для жителей Донбасса — единороссы Ингушетии
Ингушские боксеры стали призёрами турнира на Ставрополье
Восемь медалей завоевали ингушские спортсмены на фестивале дзюдо в Санкт-Петербурге

Главное

Яндекс.Метрика

 