В Ингушетии прошел республиканский этап VIII Всероссийского хорового фестиваля

Десять хоровых коллективов из школ различных населенных пунктов республики выступили на сцене второй школы Магаса. Оценивало конкурсантов высокое коллегиальное жюри, в состав которого входили руководители и преподаватели музыкальных школ региона, а также представители Минкультуры Ингушетии.

Конкурсанты исполняли по три разнохарактерных произведения: без инструментального сопровождения, национальное и на выбор. В репертуаре детских коллективов прозвучали ингушские, советские, а также авторские произведения в фольклорном стиле.

«Юные музыканты из нашей республики вновь доказали: хоровое пение — это особое искусство, востребованное и живое. Хочу всех поздравить с этим шикарным праздником музыки», — сказала председатель жюри, член Союза композиторов России Фариза Шадыжева.

По результатам конкурса однозначного победителя определить не удалось ввиду высокого исполнительского мастерства участников. Имя одного коллектива, который представит республику на окружном этапе, станет ясно после заседания коллегиального жюри.

Напомним, крупнейший проект Всероссийского хорового общества — одно из самых масштабных музыкальных событий в России. Творческий фестиваль проходит ежегодно с 2014 года, он призван активизировать музыкальную деятельность народных хоровых коллективов России и нацелен на обмен творческим опытом и расширение межнационального и межрегионального культурного сотрудничества. За прошедшие годы во Всероссийском хоровом фестивале приняли участие около 13 тысяч творческих коллективов и около 400 тысяч вокалистов.