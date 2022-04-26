В Ингушетии прошел республиканский фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела»

Участников грандиозного мероприятия, посвященного 77-й годовщине Великой Победы, принимал Дом культуры сельского поселения Плиево, оказавшийся в этот день средоточием талантов. Как отметил директор РДНТ, народный артист Ингушетии Алаудин Эсмурзиев, особое звучание фестивалю придавало то, что на этот раз он проходил в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Автором сценария, режиссером-постановщиком и ведущей фестиваля стала художественный руководитель РДНТ, заслуженный деятель искусств, лауреат премии правительства России имени Луначарского Асет Абдурзакова.

Задала тон фестивалю песня «Поклонимся великим тем годам», прозвучавшая с большого экрана в исполнении Иосифа Кобзона. Затем на экране кадры военной кинохроники и фронтовых концертов сменялись лицами ингушей — участников Великой Отечественной войны, которые прославили себя и свой народ ратными подвигами на полях сражений.

Сменялись на сцене исполнители, приехавшие на фестиваль со всех концов Ингушетии, но неизменно звучали слова о любви к Родине, о великом подвиге советских людей, победивших фашизм. Благодарность к защитникам нашей Родине, к поколению, спасшему мир от «коричневой чумы», нашла свое место и в песнях послевоенной поры.

В мероприятии приняли участие учащиеся Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева, юные вокалисты — воспитанники домов культуры, чтецы из ДК сельского поселения Али-Юрт, которые прочли письма наших дедов, отцов, родных и близких с фронта, а также хореографический ансамбль «Эзди», художественным руководителем которого является заслуженная артистка Ингушетии Любовь Мержоева.

Под занавес фестиваля кадеты исполнили песню «День Победы» на ингушском языке, перевод Мадины Барахоевой.

Фестиваль стал настоящим смотром талантов, признанием в любви к своей Родине, достойной данью памяти творцам Великой Победы. Таким мнением делились гости фестиваля — представители законодательной и исполнителей ветвей власти, региональных общественных организаций, педагогического сообщества, творческих коллективов самодеятельного народного творчества культурно-досуговых учреждений Ингушетии, деятели культуры и искусства. Все участники фестиваля были награждены почетными грамотами РДНТ.