Семинар

В Ингушетии прошел республиканский семинар-практикум по вокалу

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В Доме культуры Назрановского района прошел семинар-практикум по вокалу, участники которого осваивали основные принципы постановки голоса в классе эстрадного пения, сообщили «Ингушетии» в региональном Минкультуры.

По словам собеседника, организаторами мероприятия, которое провел педагог эстрадно-джазового пения Малгобекской детской музыкальной школы Артур Хулагов, стали Республиканский дом народного творчества и ДК Назрановского района.

«Целью семинара было обучение преподавателей вокальных кружков художественной самодеятельности в области эстрадного пения и развитие их навыков. Педагоги смогли обменяться опытом и получить новые знания, которые они обязательно применят в своей работе», — отметил собеседник.

В мероприятии также приняли участие учащиеся классов эстрадно-джазового пения музыкальных школ Малгобека, Сунженского района и Назрани. Для них семинар стал отличной возможностью познакомиться с профессиональными техниками постановки голоса и развить свои вокальные способности, добавил собеседник.

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