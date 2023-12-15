В Ингушетии прошел республиканский семинар-практикум по вокалу

По словам собеседника, организаторами мероприятия, которое провел педагог эстрадно-джазового пения Малгобекской детской музыкальной школы Артур Хулагов, стали Республиканский дом народного творчества и ДК Назрановского района.

«Целью семинара было обучение преподавателей вокальных кружков художественной самодеятельности в области эстрадного пения и развитие их навыков. Педагоги смогли обменяться опытом и получить новые знания, которые они обязательно применят в своей работе», — отметил собеседник.

В мероприятии также приняли участие учащиеся классов эстрадно-джазового пения музыкальных школ Малгобека, Сунженского района и Назрани. Для них семинар стал отличной возможностью познакомиться с профессиональными техниками постановки голоса и развить свои вокальные способности, добавил собеседник.