В Ингушетии прошел республиканский турнир по шахматам среди школьников

Участников соревнования разделили на две группы «А» и «Б»: в первой более опытные игроки, во второй — новички. Всего на турнире собрались 30 юных мастеров древней игры. Победители примут участие в шахматной лиге СКФО.

По словам представителя спортшколы Умара Цороева, для чемпионов был подготовлен большой призовой фонд, им вручили подарки, грамоты и кубки.