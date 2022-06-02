Шахматы

В Ингушетии прошел республиканский турнир по шахматам среди школьников

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В спортклубе «Ади Ахмад» Ингушетии состоялся республиканский турнир по шахматам среди школьников, соревнования проходили по швейцарской системе в 7 туров.

Участников соревнования разделили на две группы «А» и «Б»: в первой более опытные игроки, во второй — новички. Всего на турнире собрались 30 юных мастеров древней игры. Победители примут участие в шахматной лиге СКФО.

По словам представителя спортшколы Умара Цороева, для чемпионов был подготовлен большой призовой фонд, им вручили подарки, грамоты и кубки.

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