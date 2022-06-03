В Ингушетии прошел турнир по шашкам среди незрячих и слабовидящих

Призовые места оспаривали участники со всех уголков республики. Турнир проходил в порядке определения очередности встреч — по круговой системе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в итоге победителем соревнований стал Адам Мусиев. Серебряная награда у Хусена Богатырева. Третьим стал Хаваж Оздоев.

Руководство Федерации спорта слепых выразило благодарность за содействие региональному Минспорту, а также начальнику комитета по спорту и туризму в Малгобекском районе Магомеду Аушеву за материальную поддержку в проведении турнира.