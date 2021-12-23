В Ингушетии прошла VIII внеочередная конференция Союза «Объединение организаций профсоюзов республики»

На мероприятии единогласным решением делегатов конференции председателем Союза избрали Хади Оздоеву, ранее занимавшую пост председателя региональной организации Общероссийского профсоюза работников почтовой связи.

В работе конференции приняли участие первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергей Некрасов и секретарь Федерации независимых профсоюзов России в СКФО Фаина Тлехугова.