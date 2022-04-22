Патриотизм

В Ингушетии прошли соревнования в рамках муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»

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На стадионе имени Дьякова в городе Сунжа прошел очередной муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» («Зарница»), организованной ГБУ «Молодой патриот», среди команд общеобразовательных учреждений Сунжи и Карабулака.

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве образования и науки республики, по итогам соревнований в финал прошли команды третьей школы Сунжи и первой гимназии Карабулака.

Напомним, военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов. Современная военно-спортивная игра «Победа» — это комплекс просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ и движением «Юнармия».

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