В Ингушетии прошли тактико-специальные занятия с участием сотрудников Росгвардии

Главная цель занятий — своевременное реагирование на сообщения о возможном совершении противоправных действий террористического характера, а также обеспечение готовности нарядов вневедомственной охраны и подразделений МВД к действиям при возникновении угрозы совершения противоправных посягательств в отношении охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во взаимодействии с коллегами из органов внутренних дел росгвардейцы отработали действия групп задержания при проверке помещений, использование и применение табельного огнестрельного оружия с обеспечением взаимной страховки, а также оповещение и сбор личного состава филиала для усиления охраняемых объектов.

По итогам тактико-специальных занятий все установленные нормативы были выполнены в полном объеме.