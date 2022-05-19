Учения

В Ингушетии прошли тактико-специальные занятия с участием сотрудников Росгвардии

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Бойцы отдела вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии совместно с сотрудниками ДПС и группы немедленного реагирования ОМВД России Назрани провели тактико-специальные занятия на территории Назрановского отдела республиканского управления Росреестра.

Главная цель занятий — своевременное реагирование на сообщения о возможном совершении противоправных действий террористического характера, а также обеспечение готовности нарядов вневедомственной охраны и подразделений МВД к действиям при возникновении угрозы совершения противоправных посягательств в отношении охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во взаимодействии с коллегами из органов внутренних дел росгвардейцы отработали действия групп задержания при проверке помещений, использование и применение табельного огнестрельного оружия с обеспечением взаимной страховки, а также оповещение и сбор личного состава филиала для усиления охраняемых объектов.

По итогам тактико-специальных занятий все установленные нормативы были выполнены в полном объеме.

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