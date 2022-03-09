В Ингушетии прошло мероприятие по вопросу ограничения наценки на продукты

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, бизнес-сообществу муниципалитетов было предложено добровольное ограничение максимальной розничной наценки на социально значимые продукты до 10%.

В свою очередь представители власти выразили готовность оказывать всю необходимую помощь предпринимателям в части налоговой нагрузки, а также разместить список торговых точек, согласившихся на предложение, на официальных источниках информации муниципальных образований.

«На данный момент цены на продукты питания первой необходимости не регулируются государством. Присоединение торговых точек к инициативе по ограничению максимального уровня наценок на социально значимые продукты питания является добровольным», — заявил руководитель УФАС Батыр Точиев.

Напомним, граждане могут оставить свое обращение по номеру «горячей линии» управления +7 928 097 92 89.