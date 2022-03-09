В Ингушетии прошло мероприятие по вопросу ограничения наценки на продукты

0

Главы Сунженского района, Сунжи и Карабулака совместно с руководителем УФАС по республике провели встречу с предпринимателями муниципальных образований по вопросу снижения наценки и повышение доступности продуктов первой необходимости.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, бизнес-сообществу муниципалитетов было предложено добровольное ограничение максимальной розничной наценки на социально значимые продукты до 10%.

В свою очередь представители власти выразили готовность оказывать всю необходимую помощь предпринимателям в части налоговой нагрузки, а также разместить список торговых точек, согласившихся на предложение, на официальных источниках информации муниципальных образований.

«На данный момент цены на продукты питания первой необходимости не регулируются государством. Присоединение торговых точек к инициативе по ограничению максимального уровня наценок на социально значимые продукты питания является добровольным», — заявил руководитель УФАС Батыр Точиев.

Напомним, граждане могут оставить свое обращение по номеру «горячей линии» управления +7 928 097 92 89.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Из Ингушетии отправились фуры с гуманитарным грузом для беженцев из ДНР и ЛНР
Ингушетия вошла в топ-10 регионов России по социальному расходу бюджета
В Ингушетии завершили строительство долгостроев на 5 млрд рублей
В Назрановском районе Ингушетии обсудили меры, ограничивающие необоснованное поднятие цен
В Назрановском районе Ингушетии провели рейды по местам проживания иностранных граждан
В Насыр-Кортском округе Назрани собрали более 300 пакетов мусора в ходе субботников
Подозреваемый в махинациях с кредитами на 1, 2 млн руб. явился с повинной в полицию в Ингушетии
Житель Ингушетии подозревается в мошенничестве с земельным участком на 17 млн руб.
В Ингушетии связали качественным дорожным полотном три населенных пункта
Ингушский спортсмен Мациев стал победителем первенства Казахстана по греко-римской борьбе
Ингушские дзюдоисты стали победителями первенства Санкт-Петербурга по дзюдо

Главное

Яндекс.Метрика

 