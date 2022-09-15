В Ингушетии проведут инспекторскую проверку оперативно-служебной деятельности отдела полиции по городу Назрани

28 сентября текущего года с 11 до 16 часов заместитель начальника штаба МВД по Ингушетии полковник внутренней службы Халит Орцханов проведет приём граждан по вопросам деятельности отдела МВД России по г. Назрани.

Предварительная запись на приём осуществляется до 27 сентября с 9:00 до 17:00, кроме обеденного перерыва (с 13:00 до 14:00) и выходных дней, по телефону: 8 (8732) 22-42-84. Адрес, по которому будет проводиться приём: г. Назрань, улица С. И. Чахкиева, дом № 78 (здание отдела МВД России по г. Назрани), кабинет № 10/11.

Отмечается, что всем записавшимся на приём необходимо будет при себе иметь документ, удостоверяющий личность.