Мероприятие

В Ингушетии провели очередной профтур для студентов на одно из предприятий республики

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Студенты Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова посетили в рамках очередного профтура птицекомплекс «Южный».

Как сообщил газете «Ингушетия» организатор мероприятия — Коммолодежи региона, среди ребят, посетивших предприятие, в основном будущие ветеринары, которым интересно знать все тонкости процесса. Птицекомплекс предлагает молодым людям возможность прохождения практики и трудоустройства.

Отмечается, что в настоящее время нехватка кадров на производстве составляет 25%. Поэтому молодым специалистам тут только рады, все удобства сотрудникам созданы.

Молодые люди, участвовавшие в профтуре, получили шанс встретиться с представителями различных отраслей, перенять их ценный опыт. После этого у них появилась возможность определиться со своими профессиональными интересами.

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