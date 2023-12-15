В Ингушетии провели очередной профтур для студентов на одно из предприятий республики

Как сообщил газете «Ингушетия» организатор мероприятия — Коммолодежи региона, среди ребят, посетивших предприятие, в основном будущие ветеринары, которым интересно знать все тонкости процесса. Птицекомплекс предлагает молодым людям возможность прохождения практики и трудоустройства.

Отмечается, что в настоящее время нехватка кадров на производстве составляет 25%. Поэтому молодым специалистам тут только рады, все удобства сотрудникам созданы.

Молодые люди, участвовавшие в профтуре, получили шанс встретиться с представителями различных отраслей, перенять их ценный опыт. После этого у них появилась возможность определиться со своими профессиональными интересами.