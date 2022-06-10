В Ингушетии провели открытый региональный турнир по брейн-рингу

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В Карабулаке Ингушетии провели открытый региональный турнир по брейн-рингу, инициатор проведения мероприятия — мэрия города.

Два полуфинала и финал, 8 команд-участниц, один победитель — таким был регламент интеллектуальных соревнований. В результате нешуточных баталий уверенную победу одержала команда ГТРК «Ингушетия», второе место у команды мэрии Карабулака, тройку лидеров замкнула сборная команда Молодежного совета «Единой России» — «Единство».

Всех участников брейн-ринга организаторы наградили почётными грамотами и ценными призами.

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