В Ингушетии провели открытый региональный турнир по брейн-рингу
В Карабулаке Ингушетии провели открытый региональный турнир по брейн-рингу, инициатор проведения мероприятия — мэрия города.
Два полуфинала и финал, 8 команд-участниц, один победитель — таким был регламент интеллектуальных соревнований. В результате нешуточных баталий уверенную победу одержала команда ГТРК «Ингушетия», второе место у команды мэрии Карабулака, тройку лидеров замкнула сборная команда Молодежного совета «Единой России» — «Единство».
Всех участников брейн-ринга организаторы наградили почётными грамотами и ценными призами.