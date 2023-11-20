Профилактика наркомании

В Ингушетии провели профилактическую беседу со школьниками о вреде наркомании

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В рамках II этапа межведомственной комплексной операции «Дети России-2023», инспектор ПДН ОМВД России по Магасу капитан полиции Хава Плиева и заместитель председателя общественного совета при министерстве внутренних дел по региону Алихан Алиханов вместе с представителями администрации города встретились со старшеклассниками гимназии «Марем».

Цель мероприятия — профилактика наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков.

Хава Плиева напомнила учащимся об административной и уголовной ответственности за употребление, изготовление, хранение и сбыт запрещенных веществ.

Алихан Алиханов призвал ребят вести здоровый образ жизни, активно участвовать в общественно-полезной деятельности, беречь себя и своих близких.

Представители органов опеки рассказали школьникам о том, что употребление наркотиков приводит к тяжелой зависимости, деформации личности, потере уважения окружающих и друзей, отметили в пресс-службе МВД по республике.

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