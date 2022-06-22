В Ингушетии провели турнир по стрельбе с участием «Юных друзей пограничников»

Патриотическая акция состояла из теоретической части, включавшей в себя историю создания стрелкового вооружения, назначение оружия, тактико-технические характеристики, теоретические основы стрельбы, меры безопасности при проведении стрельб и практическую подготовку: технику выполнения выстрела, стрелковые тренировки и непосредственно стрельбу. Занятия носили обучающий и воспитательный характер, ведь помимо военной подготовки, дети совершенствовали и свою психологическую устойчивость.

В заключительной части занятия детям была предоставлена возможность посостязаться друг с другом в меткости. Всех участников наградили дипломами от начальника Пограничного управления.

«Подобные мероприятия прививают молодому поколению мужество, смелость, решительность, самообладание, воспитывают коллективизм, дисциплинированность, совершенствуют разностороннее развитие детей для их последующей трудовой деятельности, готовят к службе в пограничных органах, достойному служению Отечеству», — отметила пресс-служба Погрануправления.