В Ингушетии проверят органы опеки после инцидента с истязанием 4-летней девочки

«По итогам оперативного совещания Калиматова с ответственными лицами принято решение проверить все социальные службы после страшной трагедии, произошедшей в Малгобеке, где пострадала девочка четырех лет», — говорится в пресс-релизе.

Также по требованию Главы субъекта в республике усилят работу всей системы защиты детства, в частности, сформируют программу сопровождения детей, которые входят в группу риска.

По данным министра здравоохранения Ингушетии Магомедбашира Балаева, пострадавший ребёнок получает всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое, но с положительной динамикой.

Как сообщает пресс-служба, дети из этой семьи неоднократно проходили лечение в больнице. 27 апреля четырехлетняя девочка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. «В семье трое детей, младший, годовалый мальчик, с рождения находится под наблюдением врачей. Старшая девочка по поручению Главы Ингушетии будет определена в реабилитационный центр. После завершения всех следственных мероприятий будет инициирована процедуру лишения родительских прав, детей определят в благополучные семьи», — отметили в пресс-службе.

Как отметил Калиматов, ситуация выходит за рамки понимания нормального человека, тем более в ингушском обществе.

«Случившееся настолько ужасно, что трудно говорить об этом. Уголовное дело возбуждено, в рамках следствия будет дана соответствующая оценка всем ответственным службам. Полагаю, что здесь имеет место халатность и бездействие должностных лиц. Это и ПДН, и школы, и органы опеки, различные общественные институты», — цитирует Главу региона пресс-служба.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в ночь на 27 апреля из центральной районной больницы Малгобека поступил сигнал о доставлении в приёмное отделение малолетней девочки 2018 г. р., проживающей в одной из квартир в городе.

У девочки, которой еще не исполнилось пять лет, закрытая черепно-мозговая травма, истощение, судорожный синдром, кровоизлияние сетчатки обоих глаз, двусторонняя пневмония, анемия, гематомы лицевой части.

Правоохранители выяснили, что телесные повреждения девочке, предположительно, причинили ее 31-летняя мать и бабушка, проживающие с пострадавшей, в ходе распития спиртных напитков.