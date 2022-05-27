В Ингушетии проверяют антитеррористическую защищенность школ

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В городе Карабулаке провели межведомственную проверку образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей, размещаемых на территориях местных средних школ в летний период.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии, в комплексном мероприятии приняли участие секретарь антитеррористической комиссии города, представители службы участковых уполномоченных полиции ОМВД, Росгвардии и МЧС.

По итогам инспекции был выявлен ряд недостатков, ответственным лицам даны рекомендации по их устранению.

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