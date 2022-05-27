В Ингушетии проверяют антитеррористическую защищенность школ

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии, в комплексном мероприятии приняли участие секретарь антитеррористической комиссии города, представители службы участковых уполномоченных полиции ОМВД, Росгвардии и МЧС.

По итогам инспекции был выявлен ряд недостатков, ответственным лицам даны рекомендации по их устранению.